Equipe de France : Zidane, Deschamps… Après son coup de gueule, il s’explique

Proche de Zinedine Zidane, Christophe Dugarry milite pour la venue de l’ancien du Real Madrid sur le banc de l’équipe de France à la place de Didier Deschamps. Dernièrement, il avait alors tenu des propos très forts à ce sujet. Et suite à sa sortie remarquée, Dugarry a souhaité s’expliquer et préciser sa position concernant le débat Zidane/Deschamps.

Suite à la Coupe du monde, l’avenir de Didier Deschamps fait parler. Décidera-t-il de continuer avec l’équipe de France ? De son côté, Zinedine Zidane attendrait que la place se libère. Une arrivée pour laquelle milite Christophe Dugarry, proche de Zizou. « Je ne cache pas que je préférerais que ce soit "Zizou", j'ai envie de voir autre chose. Deschamps, j'entends ce qu'il dit, mais on ne peut pas dire que l'équipe de France appartient à tout le monde et la garder pendant douze ans », expliquait-il récemment.

« Je veux juste lancer un débat »

Invité de La Chaine L’Equipe , Christophe Dugarry s’est expliqué sur ses propos concernant Zidane et Deschamps. Le champion du monde 98 a alors lâché : « Je ne suis pas là en commando pour Zinedine Zidane ou contre Didier Deschamps. Je me fiche de ça. Si Deschamps veut rester, c'est son problème. Je veux juste lancer un débat et j'espère que l'on aura droit à des explications sur le foot dans les semaines à venir ».

« Deschamps mérite de rester en sélection »