Équipe de France : Une excellente nouvelle tombe pour Deschamps

Déjà minée par les blessures avant le début de la Coupe du monde, l’équipe de France avait perdu Lucas Hernandez après seulement dix minutes de jeu contre l’Australie. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit, le défenseur du Bayern Munich a bien récupéré, il vient d’ailleurs de participer à une partie de la séance collective de ce mardi.

Même si le latéral gauche du Milan AC a fait le boulot pendant cette Coupe du monde, cela reste un coup dur pour l’équipe de France qui n’avait pas beaucoup de solutions à ce poste. Didier Deschamps a même dû lancer Eduardo Camavinga à une position qu’il ne connaissait presque pas…

Happy to be back at the group training after my injury !! pic.twitter.com/aEmSqZyWOB