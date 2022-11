Équipe de France : Un gros mensonge révélé sur le malaise Karim Benzema ?

Guillaume de Saint Sauveur

À en croire les dernières révélations de L’EQUIPE et de certains consultants, le vestiaire de l’équipe de France aurait plutôt bien vécu le forfait de dernière minute de Karim Benzema pour la Coupe du Monde au Qatar. Mais de son côté, RMC apporte des éléments totalement contradictoires avec cette version des faits…

Dans ses colonnes samedi, L’EQUIPE a diffusé un papier qui a fait grand bruit au sujet de Karim Benzema et de son forfait pour la Coupe du Monde au Qatar, révélant que le buteur du Real Madrid n’était pas forcément regretté au sein du vestiaire. Certains joueurs de l’équipe de France constateraient en effet que l'ambiance est plus légère depuis le départ de Benzema. Et cette version avait été appuyé par certains consultants…

Lugano et Riolo ont annoncé le malaise Benzema

Diego Lugano, ancien défenseur du PSG, avait allumé la mèche sur ESPN : « J'en suis certain, car j'étais coéquipier avec certains joueurs de l'équipe de France qui sont très contents du départ de Benzema ». Et de son côté, de manière un peu plus nuancée, Daniel Riolo avait confirmé un malaise avec Benzema chez les Bleus : « Il y a beaucoup de joueurs dans le groupe qui sont… ‘contents ‘ ce n’est pas le bon mot, mais pas mécontents en tout cas, que Benzema s’en aille. C’est très dur à comprendre pour les gens qui pensent qu’on dit du mal de Benzema quand on dit ça, mais ce n’est pas le cas. C’est autre chose, c’est une question de liberté sur le terrain ». Mais qu’en est-il vraiment ?

Nouvelle version contradictoire