Equipe de France : Theo Hernandez interpelle Deschamps !

Publié le 3 mai 2020 à 9h55 par La rédaction mis à jour le 3 mai 2020 à 10h00

Theo Hernandez, auteur d’une très bonne saison avec le Milan AC, s’est exprimé au sujet d’un possible avenir en équipe de France.