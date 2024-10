Équipe de France - Real Madrid : Fin de la polémique pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Entre le Real Madrid et l’équipe de France, il y a eu une communication au sujet de Kylian Mbappé dans le cadre de la liste des joueurs sélectionnés pour cette trêve internationale d’octobre. Le capitaine des Bleus n’en fait pas partie en raison d’une diminution physique, mais a joué avec le club merengue et a été aperçu en Suède lors d’une virée nocturne. Didier Deschamps vide son sac.

Kylian Mbappé est aux abonnés absents depuis le début du rassemblement de l’équipe de France. Cette trêve internationale d’octobre est la première depuis l’année 2019 que Mbappé manque. Le capitaine de l’équipe de France est resté avec son club du Real Madrid en raison d’une diminution physique et d’une blessure à une cuisse de stade 2 selon L’Équipe afin de suivre un programme physique pour qu’il retrouve sa forme optimale.

«Comme tout joueur qui est dans son club, il suit le programme»

Sur le plateau de Téléfoot, Didier Deschamps s’est longuement confié sur la question ce dimanche. « Je ne suis pas l'actualité des joueurs qui ne sont pas là. Kylian est dans un programme avec son club, le Real Madrid. Je ne sais pas quel est son programme d'ailleurs. Est-ce qu'il était off, est-ce qu'il était là-bas ou pas ? Moi j'ai à gérer ceux qui sont là et ce que je peux vous dire, c'est que Kylian m'a envoyé un message avant le match. Comme tout joueur qui est dans son club, il suit le programme. Le calendrier est identique pour tout le monde ».

«Et s'ils sont sur des jours off, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent »

Et qu’en est-il de la virée nocturne de Kylian Mbappé à Stockholm jeudi dernier avec Nordi Mukiele au moment où l’équipe de France disputait un match de Ligue des nations face à Israël (4-1) ? Le sélectionneur des Bleus a défendu le capitaine des Bleus, en congés alloués par le Real Madrid. « Après c'est le programme qu'a décidé le Real Madrid. Et comme tout joueur qui n'est pas avec sa sélection, il n'a pas de séance ou de double séance tous les jours. Donc certains clubs donnent des jours offs. Et s'ils sont sur des jours off, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent ».