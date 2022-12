Équipe de France : Pas de sentiment pour Kylian Mbappé, c’est annoncé

Guillaume de Saint Sauveur

Malgré sa grande proximité avec Achraf Hakimi avec qui il passe la plupart de son temps au PSG, Kylian Mbappé devra croiser le fer avec le latéral droit marocain mercredi soir en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais Hugo Lloris l’assure, son coéquipier ne fera pas de sentiment devant Hakimi le moment venu.

Mercredi soir, l’équipe de France a de nouveau rendez-vous avec l’histoire puisqu’elle affrontera le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Un choc qui nous proposera notamment un duel très spécial entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, les deux compères du PSG qui affichent une grande complicité depuis des mois au sein du club de la capitale.

« Tu as beau être amis… »

Et malgré l’amitié entre Mbappé et Hakimi, Hugo Lloris a indiqué en conférence de presse que l’attaquant français ne ferait aucun cadeau au latéral droit marocain : « Je crois que l'événement va prendre le dessus naturellement. Tu as beau être amis en dehors des terrains, à partir du moment où tu représentes ton pays dans une Coupe du monde, tu fais la part des choses, ton esprit de compétiteur prend le dessus », indique le capitaine de l’équipe de France.

« Pas de cadeaux »