Foot - Équipe de France

Équipe de France : Nouvelle candidature pour Deschamps

Publié le 7 novembre 2022 à 02h45

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une bonne saison avec l’OM qu’il avait rejoint en provenance de l’AS Rome durant le mercato estival, Jordan Veretout conserve l’espoir de disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar avec l’équipe de France. Et le milieu de terrain a fait passer le mot à Didier Deschamps.

Le 9 novembre prochain, Didier Deschamps communiquera la liste des joueurs de l’équipe de France convoqués pour la Coupe du Monde au Qatar. Et le sélectionneur national doit déjà composer avec un certain nombre de forfaits, notamment au milieu de terrain, puisque Paul Pogba et N’Golo Kanté ne disputeront pas ce Mondial pour cause blessure.

Equipe de France : Avant la liste, Giroud interpelle encore Deschamps https://t.co/Sw9J6Cq4gI pic.twitter.com/49IsNB6omp — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

Veretout postule chez les Bleus

Interrogé par le JDD, le milieu de terrain de l’OM Jordan Veretout a posté sa candidature pour cette Coupe du Monde au Qatar : « Mercredi soir, je serai devant la télé pour l’annonce de la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde. Je traverse une bonne période, j’ai envie d’y aller », confie le joueur de l’OM.

« J’ai déjà été champion du Monde »