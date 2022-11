Équipe de France : L’incroyable onze-type des absents pour la Coupe du Monde 2022

La rédaction

Ce mardi, l’Équipe de France fera son entrée en lice dans cette Coupe du Monde au Qatar face à l’Australie. Mais Didier Deschamps avait dû faire face à une hécatombe de blessures au moment de faire sa liste. En plus de cela se sont ajoutés plusieurs forfaits durant la préparation. Avec toutes ces absences, voici le onze que le sélectionneur des Bleus pouvait appeler.

Didier Deschamps a dû faire face à de nombreux blessés au moment de préparer cette Coupe du Monde au Qatar. En plus de cela, le sélectionneur des Bleus a fait face à d’autres forfaits durant la préparation. Voici le onze-type des absents pour la Coupe du Monde.

Équipe de France : Benzema, nouvelle révélation frustrante sur son forfait https://t.co/Jgw75lqTSu pic.twitter.com/NR9BWnspjH — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

Mike Maignan

Considéré comme le futur numéro un de l’Équipe de France, Mike Maignan ne fait pas partie du voyage au Qatar pour la Coupe du Monde. Blessé au mollet depuis le mois de septembre, le portier du Milan AC avait pourtant tout fait pour réussir à se rétablir pour la Coupe du Monde. Mais quelques semaines avant le début de la compétition, son entraîneur, Stefano Poli, annonçait son forfait lors d’une conférence de presse : « Nous sommes vraiment désolés pour lui car il faisait tout pour revenir avec l'équipe. Il poussait pour jouer plus tôt, les examens disaient qu'il était guéri. Mais c’est une blessure qui le rendra indisponible au moins jusqu'en janvier. »

Une charnière Fofana-Kimpembe, Clauss et Ferland Mendy sur les côtés

Pourtant appelé lors du dernier rassemblement avec l’Équipe de France, Didier Deschamps a fait le choix de ne pas amener Jonathan Clauss au Qatar. Le latéral droit de l’OM n’avait d’ailleurs pas caché sa déception au moment de l’annonce de la liste. Ferland Mendy peut lui aussi être déçu de ne pas participer à la Coupe du Monde. Titulaire avec le Real Madrid, les prestations du latéral gauche n’ont pas réussi à convaincre le sélectionneur de l’emmener avec lui. En charnière, on retrouve Wesley Fofana et Presnel Kimpembe. Alors que ce premier a été gêné par les blessures durant ce début de saison, le second avait été appelé par Didier Deschamps avant de déclarer forfait juste avant de faire le voyage au Qatar.

Un milieu Pogba-Kanté

C’est le gros coup dur de Didier Deschamps pour cette Coupe du Monde. Indispensables dans le milieu de l’Équipe de France, le sélectionneur des Bleus a donc dû faire sans Paul Pogba et N’Golo Kanté. Alors que ce premier est gêné par les blessures depuis son arrivée à la Juventus, il n’a d’ailleurs toujours pas disputé le moindre match cette saison. Quant au joueur de Chelsea, celui-ci s’était fait opérer durant le mois d’octobre suite à une blessure aux ischio-jambiers, qui l’écartera des terrains pendant quatre mois.

Moussa Diaby-Christopher Nkunku un cran plus haut

Malgré les très bonnes performances de Moussa Diaby avec le Bayer Leverkusen, Didier Deschamps a finalement décidé de ne pas emmener l’ailier pour la Coupe du Monde. Il fait notamment les frais d’une énorme concurrence à son poste, face à des Kingley Coman, Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé. Du côté du Christopher Nkunku, c’est un véritable coup dur pour le joueur de Leipzig. Initialement appelé par Didier Deschamps, l'ancien joueur du PSG a dû déclarer forfait après un contact avec Eduardo Camavinga lors d’un entraînement.

Un duo d’attaque Benzema-Ben Yedder

Après un début de saison timide avec l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder fait partie des abonnés absents de cette Coupe du Monde. L’attaquant monégasque a notamment dû faire face à une grande concurrence au sein de l’attaque de l’Equipe de France. A ses côtés dans ce onze des absents, Karim Benzema. Initialement appelé par Didier Deschamps, le Ballon d’Or 2022 a déclaré forfait suite à une blessure subie durant un entraînement.