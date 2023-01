Équipe de France : Les grands vainqueurs de la révolution de Deschamps

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Finaliste malheureux de cette Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps a su faire mentir pas mal d’observateurs. Le sélectionneur des Bleus a changé plusieurs choses et certains joueurs en ont profité. Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud ont retrouvé une place de titulaire pendant qu’Antoine Griezmann a retrouvé son meilleur niveau dans un rôle inédit.

Très critiqué avant cette Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps a fait mentir tout le monde. Le sélectionneur de l’équipe de France a su se remettre en question et il a changé pas mal de choses avant ce Mondial. De système, d’abord. Après avoir tenté le coup avec sa défense à trois, Deschamps est revenu dans un dispositif classique, ce qui a clairement porté ses fruits. Et certains joueurs en ont profité.

Rabiot et Dembélé de retour, Giroud décisif

Avec les absences de Paul Pogba et N’Golo Kanté, Adrien Rabiot s’est imposé au milieu de terrain. Buteur et passeur contre l’Australie, le milieu de la Juventus a été solide durant toute la compétition malgré la défaite en finale. Olivier Giroud, lui, a profité du forfait de Karim Benzema. Avec quatre buts sur ce Mondial, l’attaquant du Milan AC a dépassé Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur de l‘histoire de l’équipe de France. Avec le passage en 4-3-3, Ousmane Dembélé a également tiré son épingle du jeu.

La nouvelle vie de Griezmann