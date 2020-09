Equipe de France

Equipe de France : Deschamps répond à la polémique Mandanda !

Publié le 4 septembre 2020 à 18h20 par La rédaction

Testé une nouvelle fois positif au Covid-19, Steve Mandanda a été contraint de se retirer du groupe. Présent en conférence de presse, Didier Deschamps a réagi à ce forfait.