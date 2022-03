Foot - Équipe de France

Équipe de France : Kylian Mbappé a déjà la tête à la Coupe du monde au Qatar !

Publié le 29 mars 2022 à 23h38 par La rédaction

Auteur d’un doublé face à l’Afrique du Sud (5-0) ce mardi, Kylian Mbappé se montre satisfait du rassemblement avec l’équipe de France.