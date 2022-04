Foot - Equipe de France

Equipe de France : Kahzri heureux de retrouver la France au Qatar !

Publié le 1 avril 2022 à 22h20 par P.L.

Alors que l'Équipe de France a obtenu un tirage plutôt favorable pour la Coupe du monde 2022, puisqu'elle affrontera le Danemark, la Tunisie et le Pérou, l'Australie ou les Émirats Arabes Unis, Wahbi Khazri est tout aussi satisfait. Le joueur de l'ASSE va réaliser l'un de ses rêves.