Equipe de France : Tchouaméni lâche ses vérités sur son intégration !

Publié le 27 mars 2022 à 23h31 par La rédaction

Buteur face à la Cote d'Ivoire, Aurélien Tchouameni a été l'un des hommes en forme du premier match amical de l'équipe de France. Présent en conférence de presse, le joueur de l'AS Monaco est revenu sur sa place dans le groupe de Didier Deschamps.