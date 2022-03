Foot - Equipe de France

Equipe de France : Tchouaméni s'enflamme pour son premier but en Bleus !

Publié le 26 mars 2022 à 14h40 par La rédaction

Auteur de son premier but international vendredi soir contre la Côte d'Ivoire, Aurélien Tchouaméni n'a pas caché sa joie.