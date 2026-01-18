Equipe de France : «J'ai pleuré dans ma chambre», l'annonce dévastatrice

Après ses débuts chez les professionnels avec le LOSC, Adil Rami a été confronté à un dilemme qui ne l'a pas laissé insensible. Approché par la sélection marocaine, qu'il voulait rejoindre, l'ex-joueur de l'OM a vu Claude Puel lui interdire de donner suite aux avances des Lions de l'Atlas pour attendre l'équipe de France. Il raconte tout.
Aujourd'hui âgé de 40 ans, Adil Rami fêtait sa première sélection en équipe de France à l'âge de 24 ans le 11 août 2010 lors de la défaite des Bleus contre la Norvège dans la foulée du fiasco de la Coupe du monde en Afrique du sud à Knysna. Après des années en amateur à l'ES Fréjus, Claude Puel tombe sous le charme du défenseur central et le recrutait au LOSC en 2006. Rapidement, les prestations du joueur ne laissent pas insensible la sélection marocaine, dont il avait particulièrement envie de défendre les couleurs.
«J'aime le Maroc. Je me suis dit ''waouh, là je vais aller au plus haut''»
Sur le plateau de l'émission de France 2 : Quelle Epoque samedi soir, Adil Rami a révélé avoir eu un coup de foudre immédiat après les avances des Lions de l'Atlas. « Quand j'ai commencé ma carrière de footballeur, on m'a directement appelé pour jouer pour la sélection marocaine. J'avais très envie, très très très envie, parce que j'avais, à cette époque-là, comme j'étais mécanicien et que j'ai jamais connu le centre de formation, j'ai jamais eu cette lumière, ni de l'argent, ni rien, j'avais très peur de retomber. Pour moi c'était d'accepter toutes les propositions, surtout pour une nation comme le Maroc, qui pour moi, c'est mon pays, j'aime le Maroc. Je me suis dit ''waouh, là je vais aller au plus haut'' ».
«Tu n'iras pas au Maroc. C'est moi qui t'ai lancé, tu dois me faire confiance»
Coup de tonnerre auquel il ne s'attendait pas, Claude Puel s'opposait à cette décision d'Adil Rami. Décelant un potentiel important chez lui, capable de convaincre le sélectionneur de l'équipe de France, Puel demandait à celui qui allait soulever la Coupe du monde avec les Bleus en 2018 de prendre son mal en patience. « "Tu n'iras pas au Maroc. C'est moi qui t'ai lancé, tu dois me faire confiance, tu ne connais pas tes qualités. Fais-moi confiance, ne te mets aucune barrière.'' ». Des paroles que Rami ne comprenait pas à l'époque, tant le symbole de l'équipe de France lui était intouchable à ses yeux. « Je me suis dit : ''mais il est fou.'' Jamais de la vie je jouerai dans l'équipe de France de Zinédine Zidane, de Thierry Henry, de tout ça, c'est pas possible. Au final, j'ai pleuré dans ma chambre, parce que je voulais absolument rejoindre l'équipe du Maroc. Et au final, voilà, je finis par porter une Coupe du monde ».