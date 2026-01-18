Equipe de France : «J'ai pleuré dans ma chambre», l'annonce dévastatrice

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après ses débuts chez les professionnels avec le LOSC, Adil Rami a été confronté à un dilemme qui ne l'a pas laissé insensible. Approché par la sélection marocaine, qu'il voulait rejoindre, l'ex-joueur de l'OM a vu Claude Puel lui interdire de donner suite aux avances des Lions de l'Atlas pour attendre l'équipe de France. Il raconte tout.

Aujourd'hui âgé de 40 ans, Adil Rami fêtait sa première sélection en équipe de France à l'âge de 24 ans le 11 août 2010 lors de la défaite des Bleus contre la Norvège dans la foulée du fiasco de la Coupe du monde en Afrique du sud à Knysna. Après des années en amateur à l'ES Fréjus, Claude Puel tombe sous le charme du défenseur central et le recrutait au LOSC en 2006. Rapidement, les prestations du joueur ne laissent pas insensible la sélection marocaine, dont il avait particulièrement envie de défendre les couleurs.

«J'aime le Maroc. Je me suis dit ''waouh, là je vais aller au plus haut''» Sur le plateau de l'émission de France 2 : Quelle Epoque samedi soir, Adil Rami a révélé avoir eu un coup de foudre immédiat après les avances des Lions de l'Atlas. « Quand j'ai commencé ma carrière de footballeur, on m'a directement appelé pour jouer pour la sélection marocaine. J'avais très envie, très très très envie, parce que j'avais, à cette époque-là, comme j'étais mécanicien et que j'ai jamais connu le centre de formation, j'ai jamais eu cette lumière, ni de l'argent, ni rien, j'avais très peur de retomber. Pour moi c'était d'accepter toutes les propositions, surtout pour une nation comme le Maroc, qui pour moi, c'est mon pays, j'aime le Maroc. Je me suis dit ''waouh, là je vais aller au plus haut'' ».