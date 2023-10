Équipe de France : Il donne sa réponse à Deschamps !

Thomas Bourseau

Jonathan Clauss a signé son retour en équipe de France avec brio vendredi soir à Amsterdam. Après une passe décisive pour Kylian Mbappé et une prestation aboutie, le défenseur de l’OM a indirectement répondu à la blague de Didier Deschamps en conférence de presse : il n’est plus dans le rêve bleu.

La semaine dernière, au moment d’annoncer sa liste des joueurs sélectionnés pour ce rassemblement de novembre avec notamment le match de qualification de l’équipe de France pour l’Euro 2024 à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam vendredi soir face aux Pays-Bas (2-1), Didier Deschamps dévoilait le retour de Jonathan Clauss.

«Il vient juste pour voir le château et discuter avec moi»

Le sélectionneur de l’équipe de France se permettait même une petite blague en évoquant le retour à Clairefontaine du défenseur droit de l’OM qui avait étonné par sa surprise et son émerveillement au moment de fouler le château lors de sa première sélection. « Je veux le revoir avec nous. Est-ce qu'il va jouer ? Non il vient juste pour voir le château et discuter avec moi, c'est le plus important (rires). ».

Equipe de France : L’énorme sortie de Deschamps sur Mbappé https://t.co/bJdJJIfG0f pic.twitter.com/Lt7eRTVLA8 — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

«J'ai décidé de faire face à moi-même en étant moins dans le rêve, en laissant les émotions»