Equipe de France : Grosse inquiétude pour Mbappé, il calme tout le monde

Arthur Montagne

Absent de l'entraînement de l'équipe de France mardi, Kylian Mbappé a suscité l'inquiétude à quelques jours du quart de finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre. Néanmoins, à l'occasion de son passage en conférence de presse, Ibrahima Konaté s'est montré rassurant concernant l'état de forme de l'attaquant du PSG.

En feu depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a déjà inscrit 5 buts en 3 titularisations. Par conséquent, l'attaquant du PSG est très attendu à quelques jours du choc contre l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. C'est la raison pour laquelle son absence à l'entraînement mardi a fait trembler les Français. Mais finalement, il n'y aurait pas d'inquiétude notable concernant la situation de Kylian Mbappé.

Konaté rassure pour Mbappé

Présent en conférence de presse, Ibrahima Konaté a ainsi été interrogé sur la forme de Kylian Mbappé. Et le défenseur de Liverpool se montre très rassurant. « C'était une petite séance de récupération, la veille on a eu un jour off. Je pense qu'il a décidé de rester en salle avec le coach, il n'y a rien d'inquiétant (...) Il a préféré rester en salle. On compte sur lui comme sur tous les joueurs du groupe. Il faut que tout le monde soit en bonne santé pour affronter l'Angleterre », assure-t-il devant les médias.

Mbappé déjà de retour à l'entraînement