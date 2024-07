Équipe de France : Griezmann provoque un gros coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre que Kylian Mbappé, Antoine Griezmann a vécu un Euro 2024 très compliqué et en deçà de son rendement habituel avec l’équipe de France. Mais alors que certains réclament la fin de son aventure avec les Bleus, Christophe Dugarry pousse un coup de gueule fracassant pour assurer la défense de Griezmann.

Antoine Griezmann et l’équipe de France, stop ou encore ? Le milieu offensif de 33 ans n’a pas du tout réussi à convaincre durant cet Euro 2024, et il a été l’une des grandes déceptions des Bleus durant cette compétition. Certains demandent même la retraite internationale de Griezmann, mais de son côté, Christophe Dugarry n’accepte pas du tout ce traitement pour le joueur de l’Atlético de Madrid, et il le fait savoir sur RMC Sport.

« Un manque de respect total »

« Comment vouloir mettre un mec à la retraite, un mec qui a marqué 24 buts et fait 8 passes décisives dans la saison ? Entre dire qu’il a fait une mauvaise compétition, qu’il n’a pas été à la hauteur, et dire qu’il a fait la compétition de trop, je trouve que c’est un manque de respect total », lâche Dugarry pour assurer la défense de Griezmann.

« On prend qui à sa place ? »

« C’est la lumière de l’équipe de France sur les dernières compétitions. Et si on ne prend pas Griezmann pour la compétition, on prend qui à sa place ? », s’interroge ensuite Dugarry. Le débat est amorcé…