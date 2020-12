Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps affiche sa prudence pour les éliminatoires du Mondial 2022

Publié le 7 décembre 2020 à 20h05 par La rédaction mis à jour le 7 décembre 2020 à 20h06

Alors que les Bleus ont obtenu un tirage plutôt abordable pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022, Didier Deschamps a tenu à se montrer prudent devant des adversaires paraissant plus faibles que l'équipe de France.