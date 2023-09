Équipe de France : Deschamps va trancher pour un joueur du PSG

Thomas Bourseau

Cet été, le PSG a accueilli deux internationaux français en les personnes d’Ousmane Dembélé et de Randal Kolo Muani. Malheureusement touché à une cheville, et plus particulièrement à la droite où il souffre d’une entorse, Kolo Muani va être fixé lundi pour sa participation ou non au rassemblement avec l’équipe de France.

Décidément, Randal Kolo Muani a vécu un mercato bien agité. Entre les rumeurs concernant son transfert qui aurait pu être acté au Bayern Munich, au Real Madrid ou encore à Manchester United ou encore son bras de fer rendu public avec l’Eintracht Francfort afin de boucler son arrivée au PSG, Kolo Muani a connu de mouvementées montagnes russes avec un accord total trouvé entre les parties concernées dans les dernières minutes du mercato estival. Néanmoins, tout n’est pas rose pour le joueur touché à la cheville droite d’une entorse.

Deschamps déciderait lundi pour Kolo Muani

De quoi le faire manquer le choc opposant le PSG à l’OL dimanche soir au Groupama Stadium, mais pas seulement. Jeudi prochain, l’équipe de France affrontera l’Irlande et le mardi de la semaine d’après, les Bleus se déplaceront en Allemagne dans le cadre des qualifications de l’Euro. Et il se pourrait que Didier Deschamps doive se passer de Randal Kolo Muani en raison de sa situation physique. Selon Le Parisien , une décision finale serait prise dès lundi à Clairefontaine concernant l’implication ou non de l’ultime recrue estivale du PSG.

Diaby appelé en cas de forfait de Kolo Muani ?

Si jamais Randal Kolo Muani venait à être renvoyé chez lui et au Campus PSG pour y suivre un protocole de soins, Didier Deschamps devrait appeler Moussa Diaby auteur de débuts remarqués à Aston Villa depuis son transfert du Bayer Leverkusen cet été. Le malheur des uns pourrait une nouvelle fois faire le bonheur des autres et en l’occurrence, de Moussa Diaby.