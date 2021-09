Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps se réjouit de la victoire contre la Finlande

Publié le 7 septembre 2021 à 23h49 par B.C.

Alors que les Bleus l’ont emporté contre la Finlande (2-0) ce mardi soir, Didier Deschamps s’est montré satisfait de la prestation de son équipe.