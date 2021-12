Foot - Équipe de France

Équipe de France : Deschamps annonce la couleur pour la Coupe du Monde !

Publié le 17 décembre 2021 à 17h50 par A.D.

Tenante du titre, l'équipe de France tentera de décrocher une troisième étoile au Mondial 2022 au Qatar. Avant ce grand événement, Didier Deschamps a envoyé un gros message.