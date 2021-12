Foot - Équipe de France

Équipe de France : Noël Le Graët met la pression sur Didier Deschamps !

Publié le 11 décembre 2021 à 21h05 par La rédaction

Alors que le contrat de Didier Deschamps expirera à la fin de l’année civile 2022, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a partagé ses attentes concernant les résultats de l’Équipe de France pour le Mondial 2022.