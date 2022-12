Equipe de France : Coup de tonnerre pour Deschamps, l'Espagne confirme une grande nouvelle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Finaliste du dernier Mondial, Didier Deschamps est passé tout proche d'écrire, un peu plus, l'histoire du football français dimanche dernier. Battu par l'Argentine, le sélectionneur des Bleus va devoir désormais prendre une décision au sujet de son avenir. Alors qu'il avait initialement prévu d'arrêter, le technicien envisagerait de poursuivre l'aventure jusqu'en 2026.

Didier Deschamps peut s'en mordre les doigts. Il est passé tout proche de conserver son titre de champion du monde. Malheureusement, l'Argentine s'est montrée plus solide lors de la séance de tirs au but dimanche dernier. De retour en France, Deschamps devrait rejoindre sa famille en Bretagne et prendre le temps de réfléchir à la suite.

Equipe de France : Un clash éclate entre Benzema et Deschamps, l’incroyable raison est dévoilée https://t.co/xw4RgVgKqa pic.twitter.com/KhQu7WQs0m — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Deschamps avait prévu d'arrêter

Selon les informations de RMC Sport et du journaliste Romain Molina, Didier Deschamps avait, initialement, prévu d'arrêter avec l'équipe de France après ce Mondial. Il aurait même fait part de sa décision à ses joueurs. Mais depuis, le sélectionneur aurait changé d'avis et envisagerait, désormais, de prolonger son contrat.

Deschamps veut rester jusqu'en 2026