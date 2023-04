Équipe de France : Comme Benzema, ils ont été bannis par Deschamps

La rédaction

Didier Deschamps ne fait pas dans la dentelle quand il s'agit d'établir ses listes. Avec lui, le collectif et la vie de groupe prime sur tout le reste. Karim Benzema a fait les frais de ce management austère mais efficace. L'attaquant du Real Madrid n'est d'ailleurs pas le seul à avoir vécu cela.

A l'origine de tous les plus grands exploits du football français, de la Ligue des champions avec l'OM en 1993 en passant par la Coupe du monde 98, l'Euro 2000 ou encore le Mondial 2018, Didier Deschamps possède un palmarès qui parle pour lui. Dédé sait comment gagner, que ce soit en tant que joueur mais aussi depuis le banc de touche comme il le fait depuis qu'il a raccroché les crampons. Il a souvent été amené à faire des choix terribles depuis qu'il a pris les rênes de la sélection tricolore en 2012 pour des joueurs qui ne déméritaient pas sur le plan sportif.

Valbuena-Benzema, plombés par la sextape

La décision la plus marquante de Didier Deschamps à la tête des Bleus restera celle d'avoir écarté Karim Benzema. Accusé d'avoir incité Mathieu Valbuena à payer des rançons à des maîtres chanteurs qui prétendaient posséder une sextape de l'ancien joueur de l'OM, l'attaquant du Real n'avait plus été sélectionné de 2015 jusqu'à son retour surprise pour l'Euro 2021. De son côté, Valbuena n'avait jamais regouté aux joies de la sélection depuis cette histoire.

Lacazette-Ben Yedder, mauvais timing

Le cas d'Alexandre Lacazette est frappant. Performant à l'OL puis à Arsenal, il avait les qualités pour remplacer Karim Benzema à la pointe de l'attaque. Etrangement, Didier Deschamps ne lui a jamais réellement donné sa chance. Wissam Ben Yedder lui, n'a jamais su la saisir. Décevant avec les Bleus , l'attaquant monégasque a raté le Mondial 2018 et celui de 2022. Il aura pris part à l'Euro 2021, avec le succès que l'on connait à la bande de Deschamps sur cette édition... Kevin Gameiro peut également faire partie de ces attaquants arrivés au mauvais moment et qui ne se sont jamais imposés.

Nasri-Ribéry, ça a coincé