Équipe de France : Catastrophe pour Benzema, Mbappé a déjà validé son remplaçant

Arthur Montagne

C'est désormais officiel, l'équipe de France devra faire sans Karim Benzema, forfait pour la Coupe du monde à cause d'une lésion musculaire. Et si Didier Deschamps a décidé de ne convoquer personne pour le remplacer, c'est bien Olivier Giroud qui devrait être titulaire. Et ce ne sera probablement pas pour déplaire à Kylian Mbappé, qui réclame de jouer avec un pivot depuis longtemps.

C'est un nouveau coup dur pour l'équipe de France. Après Paul Pogba, N'Golo Kanté, Mike Maignan, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku, c'est au tour de Karim Benzema de déclarer forfait. Les Bleus devront faire sans leur Ballon d'Or. Didier Deschamps a décidé de ne pas remplacer numériquement l'attaquant du Real Madrid, mais pourra s'appuyer sur Olivier Giroud. Auteur d'une excellente saison avec l'AC Milan, l'ancien Montpelliérain redevient un joueur clé des Bleus et formera, comme en 2018, le duo d'attaque avec Kylian Mbappé. Et bien que les deux hommes aient connu quelques tensions par le passé, tout va mieux et l'attaquant du PSG, qui s'est plaint d'évoluer dans un rôle de pivot à Paris, avait envoyé un énorme à Olivier Giroud en septembre dernier après la victoire contre l'Autriche.

Mbappé va jouer avec son pivot

« Je joue différemment, on me demande d’autres choses ici qu’en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Olive qui occupe les défenses, moi, je peux me balader, aller dans l’espace demander des ballons. À Paris, c’est différent, il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot. Mais je suis très content du match d’aujourd’hui. Si je prends plus du plaisir ici qu’à Paris ? (rires) Je prends du plaisir partout! », confiait Kylian Mbappé en zone mixte. Et ces derniers jours, Olivier Giroud lui répondait, confirmant qu'il pouvait parfaitement épauler l'attaquant du PSG.

Giroud annonce la couleur