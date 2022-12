Equipe de France : Benzema a provoqué un malaise avec Deschamps

Thibault Morlain

Le 17 octobre dernier, Karim Benzema recevait le Ballon d'Or 2022, des mains d'un certain Zinedine Zidane. Au théâtre du Châtelet, KB9 a été récompensé pour son incroyable saison avec le Real Madrid. Voilà que cette soirée aurait également marqué un tournant dans la relation entre Benzema et Didier Deschamps, qui aurait été crispé. Explications.

Il n'y avait pas vraiment de doute cette année, mais Karim Benzema a bel et bien reçu le Ballon d'Or 2022. Une immense fierté pour le joueur du Real Madrid. Et après avoir reçu ce prestigieux trophées, Benzema avait alors tenu à remercier plusieurs personnes : « J’aimerai remercier tous mes coéquipiers, au Real et en sélection. Mon entraineur aussi. A mon grand président (Pérez) qui est là. Il est comme quelqu’un de ma famille. (...) Et je n’oublie pas Monsieur Aulas ».

Coupe du Monde 2022 : France-Argentine, Pochettino donne la recette pour battre les Bleus https://t.co/10urnEJvwD pic.twitter.com/dKRYJmJICK — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Deschamps en veut à Benzema

Un absent a toutefois interpellé dans les remerciements de Karim Benzema : Didier Deschamps. Et visiblement, le sélectionneur de l'équipe de France n'aurait pas aimé cet oubli. En effet, selon les informations de L'Equipe , Deschamps a bien noté son absence dans cette liste, confirmant ainsi un peu plus les relations assez fraiches entre l'international et son sélectionneur.

L'inverse serait aussi vraie