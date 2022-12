Équipe de France : Avant l'Argentine, Ousmane Dembélé vide son sac

Arnaud De Kanel

Titulaire sur l'aile droite depuis le début de la Coupe du monde, Ousmane Dembélé disputera sa seconde finale de Mondial dans quelques heures, face à l'Argentine de Lionel Messi. L'attaquant du Barça revient sur l'importance de ce rendez-vous et révèle sa préparation ainsi que son excitation à l'approche du match.

En 2018, Ousmane Dembélé devenait champion du monde depuis le banc de touche. Insuffisant face à l'Australie en ouverture, il avait été relégué dans la hiérarchie par Didier Deschamps. Cette année, c'est bien différent. Le virevoltant attaquant est débarrassé de ses soucis physiques et est arrivé dans les meilleures dispositions. Indiscutable à son poste depuis le début du tournoi, il disputera sa deuxième finale de Coupe du monde, mais sans doute la première en tant que titulaire.

Équipe de France : Giroud sur le banc contre l'Argentine ? La vérité éclate https://t.co/BJ3L9T3k6F pic.twitter.com/ArKjT8HnPB — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

«Une fierté d’arriver jusque là»

Ousmane Dembélé va vivre sa deuxième finale de Coupe du monde. Dans un entretien accordé à Téléfoot , il ne cache pas sa fierté : « Ce que représente le fait de jouer une seconde finale de Coupe du monde ? Une fierté d’arriver jusque là déjà parce que le chemin a été long, ça n’a pas été facile. On a eu des matchs difficiles. C’est un bonheur fou de disputer une seconde finale d’affilée. »

«On va garder les habitudes»

Très proche de Dayot Upamecno dans le vestiaire avec qui il a été formé à Evreux, Dembélé dévoile ses rituels à l'approche de la finale face à l'Argentine. « La préparation de la finale ? Je vais préparer le match tranquillement et sereinement comme d’habitude depuis le début de la compétition. Même si c’est la finale on va garder les habitudes. Je vais prendre le petit-déjeuner avec Dayot (ndlr Upamecano). On va monter dans sa chambre, faire le réveil musculaire tranquillement et puis voilà, bien se préparer » confie Dembélé.

«J’espère que je vais être décisif»