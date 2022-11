Équipe de France : Deschamps reçoit un hommage XXL dans le vestiaire

La rédaction

Alors que la Coupe du monde des Bleus démarre ce mardi, Aurélien Tchouaméni s'est confié dans les colonnes du Parisien avant son départ pour le Qatar. Au cours de l'entretien, le Français de 22 ans est revenu sur la relation qu'il entretient avec Didier Deschamps.

En toute décontraction après l'annonce de sa sélection pour le Mondial, Aurélien Tchouaméni a échangé dans les colonnes du Parisien par rapport à des questions personnelles d'abord. Puis le sujet Didier Deschamps a été évoqué, et on ne peut que constater que le milieu de terrain du Real Madrid entretient une belle relation avec le sélectionneur de l'Equipe de France.

« C'est un exemple »

Aurélien Tchouaméni n'a pas manqué de déclarer sa flamme à Deschamps : « Le coach, c'est un exemple forcément, car déjà il a gagné beaucoup de titres en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur » a-t-il confié. On sent forcément un immense respect pour la carrière de Deschamps.

Une relation privilégiée

Très souvent souriant dans ses prises de parole comme dans ses apparitions, Aurélien Tchouaméni n'a pas manqué de revenir sur la relation qu'il entretient avec Didier Deschamps. « Quand on a des discussions, je sens qu'il veut me donner des conseils » a-t-il commencé, avant de revenir sur un exemple précis : « La dernière fois, face à l'Autriche, il vient me voir à la fin et me dit : "Franchement, reste à ta place, tranquille. Reste calme." Ce sont de bons conseils, on a une bonne relation » .

