Équipe de France : Après ses débuts en Coupe du monde, Varane interpelle Deschamps

Axel Cornic

Près les nombreuses blessures qui ont frappé l’équipe de France ces dernières semaines, l’inquiétude régnait autour de Raphaël Varane, blessé depuis la fin du mois d’octobre avec son club de Manchester United. Le défenseur central a toutefois fait son retour lors de la deuxième rencontre de cette Coupe du monde, avec la victoire face au Danemark (2-1).

La préparation de la Coupe du monde n’a pas été un long fleuve tranquille pour Didier Deschamps. Le sélectionneur de l’équipe de France a en effet perdu des cadres de son groupe récemment avec N’Golo Kanté et Paul Pogba, mais également Presnel Kimpembe, qui a cru jusqu’au bout pouvoir être présent au Qatar. Pour ne rien arranger, Karim Benzema a également dû déclarer forfait.

Équipe de France : Après le récital de Mbappé, le vestiaire lâche ses vérités https://t.co/zdPMUtpZu3 pic.twitter.com/YF8vQscthf — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

Varane, le seul rescapé ?

Forcément, on n’était pas vraiment rassurés pour Raphaël Varane, qui a joué son dernier match avec Manchester United le 22 octobre dernier, souffrant d’une blessure à une cuisse. Le vice-capitaine de l’équipe de France a toutefois fais son grand retour ce samedi, avec une place de titulaire face au Danemark. Il a tenu jusqu’à la 75e minute, remplacé par Ibrahima Konaté.

« J'étais prêt physiquement et mentalement »

Présent lors du point presse de ce dimanche, Raphaël Varane s’est confié au sujet de son état de forme. « Je n'ai pas eu d'appréhension particulière. J'étais prêt physiquement et mentalement » a-t-il expliqué. « Ce n'est jamais évident de reprendre sur un match de très haut niveau, mais je n'avais pas de crainte particulière. Je n'étais pas encore à 100% de mon potentiel physique, j'espère monter en puissance ».

« Je pense que le mieux c'est d'avoir du temps de jeu »