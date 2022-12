Equipe de France : Après l'Argentine, le vestiaire sort du silence sur l'avenir de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le match face à l'Argentine pourrait bien être le dernier de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. En fin de contrat, le sélectionneur a son destin entre les mains et tranchera au sujet de son avenir dans les prochains jours. Après la défaite des Bleus en finale ce dimanche, Hugo Lloris a été interrogé sur le choix de Deschamps.

Les larmes n'ont pas la même saveur qu'il y a quatre ans. La joie aperçue en Russie en 2018 a laissé place à une tristesse infinie après la défaite face à l'Argentine aux tirs au buts ce dimanche. Une rencontre, qui pourrait bien être la dernière de Didier Deschamps, en fin de contrat avec la Fédération française de football.

🇫🇷Prolongation de Deschamps ? Son agent annonce la couleur ▶️ pic.twitter.com/VMHOgYvJm3 — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

Deschamps a son destin entre les mains

Président de la FFF, Noël Le Graët a annoncé que Didier Deschamps avait gagné le droit de choisir son destin. Prolongation ou départ ? Selon le Parisien, la tendance serait à une prolongation, au moins jusqu'à l'Euro 2024, mais le sélectionneur a laissé entretenir le mystère ce dimanche.

« C'est une décision qui lui appartient »