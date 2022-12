Équipe de France : Absent au Qatar, Paul Pogba lâche un énorme message aux Bleus

Amadou Diawara

Blessé, Paul Pogba a dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde. Absent au Qatar, le milieu de terrain français est l'un des plus fervents supporters des Bleus de Didier Deschamps lors de cette compétition. Et il l'a confirmé lors d'un appel vidéo avec son compatriote Kingsley Coman.

En raison d'une blessure, Paul Pogba a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde au Qatar. Pour pallier l'absence de la Pioche et de N'Golo Kanté, Didier Deschamps fait confiance à Aurélien Tchouameni et à Adrien Rabiot, qui font plus que le job depuis le début de la compétition.

📱 Le message de @paulpogba au groupe pendant un appel avec Kingsley Coman 🫶#FiersdetreBleus pic.twitter.com/br5uFE6TOO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 13, 2022

«Ensemble, je suis avec vous»

Absent au Qatar, Paul Pogba (29 ans) doit suivre la nouvelle épopée des Bleus dans la peau d'un supporter. Et lors d'un appel vidéo avec Kingsley Coman (26 ans), le milieu de terrain de la Juventus n'a pas manqué d'apporter son soutien à l'équipe de France de Didier Deschamps.

«Je vous donne toute ma force»