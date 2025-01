Deschamps s’en va, le clan Zidane tease déjà son retour !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps va céder sa place… à Zinedine Zidane ? Le sélectionneur des Bleus l’a assuré dans une interview pour LCI mercredi matin : il se retirera après la Coupe du monde 2026, soit au terme de son contrat avec la Fédération française de football. Et pour le remplacer, Zidane semble être en pole position. Un proche du champion du monde 98 a d’ailleurs fait passer un message.

Au cours d’un entretien diffusé sur LCI mercredi matin, Didier Deschamps a confirmé la tendance des heures précédant l’interview. Mardi soir, la presse française dévoilait que le patron des Bleus avait décidé de quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de son contrat courant jusqu’à l’été 2026, soit au dénouement de la Coupe du monde.

L'OM ne s'arrête pas là ! Une autre star pourrait bientôt rejoindre Luiz Felipe. 🤔 Qui est ce joueur aux côtés de Ronaldo ? https://t.co/rycvQWPI4d — le10sport (@le10sport) January 9, 2025

«Le foot est sa priorité, avec sa famille»

Rapidement, le feuilleton Zinedine Zidane est reparti de plus belle et le nom du champion du monde 98 a directement été lié à la succession de Didier Deschamps. Un sondage effectué par L’Équipe dévoile que 23 339 personnes ont voté pour Zidane, soit 72,35 % des votes. Un plébiscite donc, mais rien n’est encore bouclé pour le remplaçant de Deschamps à un an et demi de son grand départ après 14 années de bons et loyaux services. Un proche de Zinedine Zidane s’est confié à L’Équipe dans ses colonnes du jour ce jeudi. « Il s'est rendu disponible à un moment. C'était peut-être le meilleur timing pour amorcer un nouveau cycle et repartir avec un projet axé sur le jeu. Le foot est sa priorité, avec sa famille. Il ne vit pas sa phase actuelle comme une retraite, mais comme une période hors des terrains ».

«Il a toujours dit clairement qu'il n'y avait rien de mieux que les Bleus»

« Il sait que ça n'aura qu'un temps. Le foot reste son truc, comme l'équipe de France. Il a toujours dit clairement qu'il n'y avait rien de mieux que les Bleus. Il regarde beaucoup de matches et écrit. Il est dans un âge où il fait les choses par passion et envie ». a confié l’intime en question de Zinedine Zidane à L’Équipe. Le suspense est à son comble pour la succession de Didier Deschamps, reste à savoir si Zidane sera l’heureux élu à présent.