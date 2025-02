Deschamps se fait démolir... à cause de Mbappé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, Didier Deschamps a accordé un long entretien au Parisien, évoquant notamment le retour de Kylian Mbappé en équipe de France. Le sélectionneur français a assuré que son statut de capitaine ne bougerait pas, et que sa mauvaise passe était terminée. Jérôme Rothen lui, estime que Deschamps est incapable de se remettre en question dans cette histoire.

Tout juste élu joueur du mois de janvier du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé a retrouvé des couleurs. Son passage à vide semble désormais révolu, et son retour en équipe de France devrait bel et bien s’effectuer en mars prochain comme l’a confirmé Didier Deschamps.

Deschamps sur Mbappé : « Cette période ne remet pas en cause son leadership »

« Il n’était pas là pour des raisons bien précises, mais bien sûr qu’il sera là. Kylian est très attaché à l’équipe de France, même s’il a eu une période personnelle compliquée, a expliqué le sélectionneur des Bleus dans les colonnes du Parisien ce jeudi. Il a retrouvé tous ses moyens, cela se voit dans son jeu et sa tête. Cette période ne remet pas en cause son leadership par rapport à ce qu’il a fait et ce qu’il est capable de faire. Il y a toujours eu des discussions. Ces échanges-là, je m’en suis toujours nourri. Je considère que Kylian a très bien assumé le relais et son rôle de capitaine avec Antoine (Griezmann) en vice-capitaine. »

« Il ne remet rien en question »

Au micro de Rothen S’enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a dénoncé une forme d’hypocrisie de la part de Deschamps sur le cas Kylian Mbappé : « Il faut lire entre les lignes... Sur Kylian Mbappé, il nous explique quand même que la relation est très bonne et qu'il n'y a pas de problème particulier. Tout ce qui est arrivé à Kylian Mbappé, c'est de la faute de tout le monde, sauf de la sienne et de Mbappé. Ce sont les médias qui en ont fait des tonnes, avec des critiques injustifiées, le nez cassé de Mbappé, sa fin à Paris, la communication parfaite, le capitanat. Il ne remet rien en question. Là où je lui en veux d'autant plus. C'est que de la comm », a affirmé l’ancien milieu de terrain sur les ondes de RMC.