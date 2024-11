Deschamps - Mbappé : La vérité est dévoilée en équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le flou entoure la situation de Kyllian Mbappé. Pour ce rassemblement de novembre, Didier Deschamps a pris la décision de ne pas convoquer son capitaine pour les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations. En conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur n'a pas souhaité épiloguer sur le sujet, alors qu'il serait à l'origine de ce choix.

Nouvel épisode dans l’incroyable feuilleton de Kylian Mbappé en équipe de France. Après l’incroyable séquence d’octobre, au cours de laquelle le joueur avait été laissé au repos au Real Madrid, avant de disputer un match face à Villarreal, Didier Deschamps a décidé, une nouvelle fois, de se passer des services de sa star. Sauf que cette fois-ci, l’international tricolore est en forme et ne souffre, à priori, d’aucune blessure. Evidemment, la situation de Mbappé s’est retrouvée au cœur de la conférence de presse du sélectionneur ce jeudi. Mais le technicien est resté assez vague.

Deschamps protège son joueur

« J'ai discuté avec lui et j'ai pris cette décision pour ce rassemblement-là parce que je pense que c'est mieux comme ça, a-t-il tranché. Je ne vais pas argumenter. Je peux vous dire deux choses. La première, c'est que Kylian (Mbappé) voulait venir. La deuxième, c'est que ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui entrent en compte puisque la présomption d'innocence existe et doit exister. C'est une décision ponctuelle. C'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas vous en dire plus, j'assume cette décision » a confié le sélectionneur.

« Deschamps rappelle que c’est lui le patron »

Les coulisses ont été révélées par les journalistes et notamment par Giovanni Castaldi. Selon lui, la décision a été prise par Didier Deschamps, désireux d'asseoir son autorité sur le groupe. « Dans cette séquence avec Mbappé, il faut comprendre que le sélectionneur veut tendre la main à son joueur qu’il sait en détresse. On sait que lors des deux derniers rassemblements, Mbappé ne voulait pas venir. Cette séquence est dérangeante pour le sélectionneur et le groupe France. Il y avait une petite musique qui traînait depuis plusieurs semaines selon laquelle Mbappé décidait de tout en équipe de France. En prenant cette décision, et c’est vraiment Deschamps qui l’a pris cette décision, il rappelle que c’est lui le patron » a-t-il déclaré sur le plateau de L’Equipe de Greg.