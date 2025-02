Deschamps, le clash qui termine au tribunal !

Amadou Diawara

Présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur sa relation avec Didier Deschamps. Comme l'a avoué le journaliste de RMC Sport, il est en conflit avec le sélectionneur de l'équipe de France. D'ailleurs, leur litige va être réglé devant la justice, et ce, au mois de novembre.

La relation entre Didier Deschamps et Daniel Riolo n'est pas du tout au beau fixe. En effet, les deux hommes sont en pleine guerre actuellement. D'ailleurs, ils vont devoir s'expliquer devant le tribunal.

Conflit entre Deschamps et Riolo

Présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, Daniel Riolo est passé aux aveux concernant son lien avec Didier Deschamps. Et le journaliste de RMC Sport a annoncé que le sélectionneur de l'équipe de France et lui avaient une audience au mois de novembre pour régler leur litige.

«Un rendez-vous nous attend en novembre»

« Didier Deschamps ? On est brouillé depuis un petit bout de temps. Se rabibocher après la Coupe du monde ? Déjà on va attendre le mois de novembre, puisqu'un rendez-vous nous attend. C'est important. Donc on laisse passer novembre et on verra », a révélé Daniel Riolo. Reste à savoir si le journaliste français obtiendra gain de cause sur ce dossier face à Didier Deschamps.