«Ce n’est pas normal», Nouveau cauchemar pour Pogba

Arrivé à la Juventus l’été dernier, Paul Pogba n’a toujours pas eu l’occasion d’effectuer son premier match avec le club turinois cette saison, la faute à son état. La première apparition de l’international français est plus qu’attendue, mais une fatigue physique l’oblige à repousser son retour. Une nouvelle qui suscite l’inquiétude du côté de Turin,

Le calvaire se poursuit pour Paul Pogba. Depuis son départ de Manchester United, l’international français n’est plus apparu sur un terrain et semble enfin voir le bout du tunnel. Pogba a été opéré d'une lésion au ménisque latéral du genou droit au début du mois de septembre, après avoir refusé dans un premier temps l’opération afin de maximiser ses chances de participation à la Coupe du monde 2022. La stratégie s’est révélée perdante, et l’Italie commence à perdre patience avec le joueur de 29 ans, qui prend le chemin du retour.

Pogba n'est toujours pas apte

Néanmoins, Paul Pogba se fait attendre. Alors qu’il a repris l’entraînement depuis plusieurs semaines, le milieu a été stoppé par un nouveau pépin physique, l’empêchant de retrouver la compétition. « Pogba ne sera pas là à cause d’une douleur au niveau des muscles fléchisseurs. Malheureusement, quand un joueur est resté des mois sans activité, des douleurs apparaissent quand l'intensité de l'entraînement augmente », analysait Massimiliano Allegri, estimant que Paul Pogba pourrait être « dans des conditions optimales » dans deux ou trois mois.

« Je peux imaginer que la blessure au ménisque a déclenché tout ce qui s'est passé par la suite »