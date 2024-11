«Ça sent pas bon» : Une catastrophe redoutée pour Kylian Mbappé…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé va encore manquer le rassemblement de l’équipe de France. Forfait lors de la dernière trêve internationale, l’attaquant du Real Madrid n’a pas été retenu par Didier Deschamps, qui n’a pas voulu expliquer clairement cette absence. Le journaliste Frédéric Hermel s’inquiète grandement de l’avenir du capitaine tricolore.

On ne reverra plus Kylian Mbappé avec le maillot de l’équipe de France en 2024. Absent du dernier rassemblement, le capitaine des Bleus ne fait pas partie de la liste révélée ce jeudi par Didier Deschamps pour affronter Israël (le 14) puis l’Italie (le 17) en Ligue des Nations. Face à la presse, le sélectionneur tricolore n’a pas souhaité divulguer précisément les raisons de cette absence.

« Je ne vais pas argumenter »

« J'ai discuté avec lui et j'ai pris cette décision pour ce rassemblement-là parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter, a fait savoir Didier Deschamps. Je peux vous dire deux choses. La première c'est que Kylian voulait venir. La deuxième, c'est que ce ne sont pas les problèmes extra sportifs qui entrent en compte puisque la préemption d'innocence existe et doit exister. C'est une décision ponctuelle. C'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas vous en dire plus, j'assume cette décision .» Spécialiste du foot espagnol pour RMC, Frédéric Hermel s’inquiète de cette nouvelle absence en équipe de France alors que Kylian Mbappé est en difficulté au Real Madrid.

« Je crains aujourd’hui qu’on soit déjà en train de voir le début du déclin »

« Ça sent pas bon, estime Frédéric Hermel dans l’émission Estelle Midi. Je suis inquiet pour Kylian Mbappé. Je l’ai vu contre le Milan, physiquement il était plutôt en forme, mais très mauvais devant le but. Il y a un manque de confiance terrible. Ce n’est pas un problème physique. Je crains aujourd’hui qu’on soit déjà en train de voir le début du déclin d’un joueur exceptionnel. »