Affaire Zidane - France 98 : «Notre génération est méprisée par Le Graët, il nous déteste»

Thibault Morlain

Lors de son passage sur RMC, Noël Le Graët a totalement dérapé en évoquant le cas Zinedine Zidane. Des propos déplacés qui ont suscité l'indignation de tout le monde. Le président de la FFF s'est ainsi retrouvé dans l'oeil du cyclone et voilà que suite à cette affaire Zidane, France 98 règle ses comptes avec Le Graët.

Aujourd'hui, Noël Le Graët est une situation très compliquée. Et tout est parti d'une question sur Zinedine Zidane. En effet, interrogé sur une possible arrivée de Zizou à la tête de la sélection du Brésil, le président de la FFF a alors dérapé en tenant des propos déplacés à l'encontre du champion du monde 98. Il n'en fallait pas plus pour déclencher la polémique et une énorme vague d'indignation.

Un proche de Le Graët l’affirme, c’était «le mandat de trop» https://t.co/LILqYdyuma pic.twitter.com/vorR8RMlel — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

France 98 au chevet de Zidane

Alors que Kylian Mbappé a été l'un des premiers à prendre la défense de Zinedine Zidane face à Noël Le Graët, les membres de France 98 en ont également fait de même par la suite. D'ailleurs, ce lundi, pour Le Parisien , un membre de l'association France 98 s'est lâché sur Le Graët et visiblement, le président de la Fédération Française de Football est loin d'être apprécié au sein de ce groupe.

« Il nous déteste »