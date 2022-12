Equipe de France : Après le Maroc, Giroud fait passer un message spécial

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France a vaincu le Maroc en demi-finales du Mondial mercredi dernier (2-0). Mais cette défaite n'enlève rien au fabuleux parcours réalisé par les Lions de l'Atlas, première équipe africaine à atteindre ce niveau de compétition. Leur entraîneur, Walid Regragui a reçu l'hommage de certains Bleus, notamment d'Olivier Giroud, son ancien coéquipier à Tours.

Eliminé par l'équipe de France en demi-finales du Mondial, le Maroc sort la tête haute de cette compétition. Les hommes de Walid Regragui n'ont rien pu faire face aux champions du monde en titre (2-0), mais ont vendu chèrement leur peau. Leur tournoi n'est pas encore terminé puisqu'ils affronteront la Croatie ce samedi, lors du match pour la troisième place.





Équipe de France : Bourreau du Maroc, il reçoit un hommage très spécial https://t.co/dkgvCzDi7g pic.twitter.com/vWfQIYBojs — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

Les Bleus rendent hommage au Maroc

Après la demi-finale, de nombreux joueurs de l'équipe de France comme Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé ont rendu hommage au Maroc. De son côté, Olivier Giroud a tenu à saluer le travail fourni par Walid Regragui, son ancien coéquipier à Tours et aujourd'hui à la tête du Maroc.

« Il mérite tous les éloges qui lui ont été dressés »