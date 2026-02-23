Discussion secrète avec Kylian Mbappé, il change d'équipe

En période de mercato, les joueurs peuvent être amenés à changer d'air et se relancer après avoir traversé une passe compliquée avec leur club. C'est en effet ce qu'a vécu un coéquipier de Kylian Mbappé, « conseillé » par le champion du monde de s'installer ailleurs quelque temps dans l'optique de retrouver du plaisir.
Il est inévitable, incontournable. Que ce soit en équipe de France ou bien au Real Madrid, Kylian Mbappé parvient régulièrement à trouver le chemin des filets en écœurant les défenses adverses. Le poids du champion du monde est tel sur une ligne d'attaque qu'il reste peu de place pour les autres éléments offensifs. Un joueur du Real Madrid en a fait les frais.
Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga ont «conseillé» Endrick d'aller à l'OL
Sous les ordres de Xabi Alonso lors de la première partie de saison, Endrick n'a pas eu beaucoup de minutes à se mettre sous la dent et a pris la décision de partir en quête de temps de jeu par le biais d'un prêt sans option d'achat de six mois du côté de l'OL. Un choix qui a notamment vu le jour grâce à l'intervention de Kylian Mbappé et d'Eduardo Camavinga. « Kylian (Mbappé) et (Eduardo) Camavinga m'ont dit que c'était un bon championnat, mais que c'était aussi très agressif. Mais ils m'ont vraiment conseillé de rejoindre Lyon parce que c'est une bonne équipe et que j'aurais du temps de jeu. Je les remercie pour leurs bons conseils ». a avoué Endrick en interview avec Téléfoot.
«J'espère un jour le retrouver là-bas pour gagner la Ligue des champions et plein d'autres titres»
Endrick sait qu'il finira par avoir une seconde chance au Real Madrid au retour de son prêt à l'OL en fin de saison. Dès lors, le Brésilien pourra retrouver Kylian Mbappé et éventuellement rafler quelques titres à ses côtés. « Si je rêve de rejouer avec Mbappé ? Oui, j'ai déjà joué avec lui. J'ai joué avec Kylian et Vini, ce sont les meilleurs attaquants du monde. J'espère un jour le retrouver là-bas pour gagner la Ligue des champions et plein d'autres titres. En attendant, je poursuis mon rêve à Lyon et j'espère aider l'équipe à accomplir de grandes choses ».