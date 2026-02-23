Discussion secrète avec Kylian Mbappé, il change d'équipe

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En période de mercato, les joueurs peuvent être amenés à changer d'air et se relancer après avoir traversé une passe compliquée avec leur club. C'est en effet ce qu'a vécu un coéquipier de Kylian Mbappé, « conseillé » par le champion du monde de s'installer ailleurs quelque temps dans l'optique de retrouver du plaisir.

Il est inévitable, incontournable. Que ce soit en équipe de France ou bien au Real Madrid, Kylian Mbappé parvient régulièrement à trouver le chemin des filets en écœurant les défenses adverses. Le poids du champion du monde est tel sur une ligne d'attaque qu'il reste peu de place pour les autres éléments offensifs. Un joueur du Real Madrid en a fait les frais.

« Kylian et Camavinga m’ont dit que la Ligue 1 était un bon championnat et que c’était une ligue très agressive. Ils m’ont vraiment conseillé de rejoindre Lyon, car c’est une grande équipe. Je les remercie pour leurs bons conseils. »



Endrick au micro de @YassinNfaoui pic.twitter.com/oxrMJ0O392 — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 22, 2026

Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga ont «conseillé» Endrick d'aller à l'OL Sous les ordres de Xabi Alonso lors de la première partie de saison, Endrick n'a pas eu beaucoup de minutes à se mettre sous la dent et a pris la décision de partir en quête de temps de jeu par le biais d'un prêt sans option d'achat de six mois du côté de l'OL. Un choix qui a notamment vu le jour grâce à l'intervention de Kylian Mbappé et d'Eduardo Camavinga. « Kylian (Mbappé) et (Eduardo) Camavinga m'ont dit que c'était un bon championnat, mais que c'était aussi très agressif. Mais ils m'ont vraiment conseillé de rejoindre Lyon parce que c'est une bonne équipe et que j'aurais du temps de jeu. Je les remercie pour leurs bons conseils ». a avoué Endrick en interview avec Téléfoot.