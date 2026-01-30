«Deschamps, il n’en a rien à foutre…» : Ce coup de gueule approuvé par Daniel Riolo !

Alexis Brunet

Ce vendredi, la justice a donné raison à Daniel Riolo, qui était accusé de diffamation par Didier Deschamps au sujet du forfait de Karim Benzema lors de la Coupe du monde 2022. Les deux hommes ne s’apprécient pas et l’éditorialiste de RMC en a d’ailleurs remis une couche sur les réseaux sociaux en répondant à un internaute qui critiquait le sélectionneur de l’équipe de France.

Daniel Riolo et Didier Deschamps avaient rendez-vous au tribunal dernièrement. Le premier était accusé par le second de diffamation au sujet du forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde 2022. Finalement, la justice a décidé de donner raison à l’éditorialiste de RMC, qui avait traité le sélectionneur de menteur.

Deschamps va faire appel Mais cette affaire entre Didier Deschamps et Daniel Riolo n’est pas encore terminée. « Didier Deschamps a pris connaissance du jugement rendu ce jour par le Tribunal de Grande Instance de Paris et a décidé de faire appel », a écrit Isabelle Wekstein, son avocate. Les deux hommes se retrouveront donc une nouvelle fois et reste à voir si la justice décidera de nouveau de trancher du côté de l’éditorialiste.