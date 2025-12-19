Départ d'Achraf Hakimi : Le PSG annonce un renfort !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Luis Enrique doit faire sans Achraf Hakimi, qui s’est blessé lors du match de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Dernièrement, pour remplacer le Marocain, le coach du PSG a plusieurs fois fait appel à Warren Zaïre-Emery, mais pour la rencontre de Coupe de France contre Fontenay, le jeune David Boly pourrait bien être appelé.

Après sa victoire en Coupe intercontinentale contre Flamengo, le PSG a encore un match à disputer cette année. Samedi, le club de la capitale affrontera Fontenay en 32èmes de finale de Coupe de France, à La Beaujoire. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique sera privé de plusieurs joueurs.

Hakimi toujours absent Blessé depuis la rencontre face au Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi ne sera pas de la partie contre Fontenay en Coupe de France. Le PSG devra également faire sans Kang-in Lee, Matvey Safonov et Willian Pacho et Bradley Barcola.