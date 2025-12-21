Départ à l’étranger : «Un très grand joueur» a quitté le PSG !

Alexis Brunet

Afin de disputer la CAN, Achraf Hakimi a quitté Paris et le PSG dernièrement pour rejoindre le Maroc. Akim Abdallah, qui affrontera dimanche le Maroc avec son équipe des Comores pour le match d’ouverture, se méfie d’ailleurs du Parisien, qu’il qualifie de « très grand joueur », tout comme l’attaquant du Real Madrid Brahim Diaz.

Depuis plusieurs semaines, le PSG doit faire sans Achraf Hakimi. Blessé depuis le match contre le Bayern Munich en Ligue des champions (1-2), le latéral droit se remet doucement. Pas tout à fait apte physiquement, il s’est toutefois rendu au Maroc pour y disputer la CAN qui débute ce dimanche.

Hakimi trop court pour le match d’ouverture ? Malgré qu’il se remette bien de sa blessure à la cheville, Achraf Hakimi pourrait manquer le match d’ouverture entre le Maroc et les Comores. Le joueur du PSG pourrait alors faire son grand retour à la compétition le 26 décembre, lors de la rencontre face au Mali.