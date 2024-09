Dégoûté par l'équipe de France de Didier Deschamps, il veut prendre sa retraite

Alexis Brunet

Après une défaite face à l’Italie, l’équipe de France s’est reprise face à la Belgique. Les partenaires de William Saliba se sont imposés 2-0 face à ceux de Youri Tielemans. Une défaite qui a visiblement fait très mal à Kevin De Bruyne. Déçu par un nouveau mauvais résultat des Bleges, le milieu de terrain de Manchester City aurait alors affirmé à un membre du staff qu’il voulait prendre sa retraite.

Lundi soir, l’équipe de France s’est imposée face à la Belgique. Une victoire qui fait du bien après la défaite concédée face à l’Italie sur la pelouse du Parc des princes, vendredi dernier. Après la rencontre, Kevin De Bruyne, visiblement très touché, s’est montré très critique auprès de ses coéquipiers. Ses propos sont rapportés par VTM. « Nous étions à six derrière et il n'y avait pas de connexion. Même en seconde période, c'était ainsi, alors que nous étions menés. C'est ainsi. Il ne s'agit pas des transitions. Il s'agit de la manière de jouer. Il y a des gens qui n'accomplissent pas leurs tâches et après, tu as des problèmes… Il faut être meilleur à tous les points de vue. Le standard, c'est le top, mais si tu ne peux pas gérer le top, alors tu n'es pas assez bon. Et si tu n'es pas assez bon, tu dois tout donner et même cela n'a pas été fait par certaines personnes, et ça c'est clair. Je peux accepter que nous ne sommes pas aussi bons que l'équipe de 2018. Et je pense que je suis le premier à l'avoir dit. Mais il y a d'autres choses qui sont inacceptables... »

Des images inédites de Kevin De Bruyne, qui semble dépité, en grande discussion avec Frank Vercauteren puis Kylian Mbappé après ce #BELFRA. 👀 #RTLsports pic.twitter.com/2mKMnPpJpy — RTL sports (@RTLsportsbe) September 9, 2024

De Bruyne aurait déclaré vouloir prendre sa retraite internationale

Kevin De Bruyne semble en avoir ras le bol, et le milieu de terrain serait prêt à prendre une grande décision. En effet, les médias belges auraient capté un échange entre le joueur de Manchester City et un membre du staff de la Belgique. Le joueur de 32 ans aurait déclaré « Ik Stop », ce que l’on peut traduire par « j’arrête ».

Tedesco ne se fait pas de soucis pour De Bruyne

Interrogé en conférence de presse, Domenico Tedesco, s’est montré plutôt confiant au sujet de l’avenir de Kevin De Bruyne. Le sélectionneur de la Belgique estime que cela est plutôt un discours sur le coût de l’émotion. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Est-ce que je redoute qu'il annonce sa retraite internationale ? Non. On ne parle pas de ce genre de choses. Il ressent beaucoup d'émotions, c'est humain. Il faut comprendre qu’après ce match, surtout après notre entame, repartir avec zéro point, c’est dur à encaisser. Kevin De Bruyne est un gagnant, il a cette mentalité. Il est émotif et déçu, c’est pourquoi parfois on peut dire ça, oui. »