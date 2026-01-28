Cristiano Ronaldo : Le cadeau à 51 000€ offert à sa femme !

Axel Cornic

Ancienne star de Manchester United, du Real Madrid ainsi que de la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé en 2022 de quitter le football européen pour s’engager avec Al-Nassr, en Arabie Saoudite. A 40 ans, il est très heureux au Moyen Orient, mais cela semble également être le cas de toute sa famille et de sa compagne Georgina Rodriguez.

Précurseur de beaucoup de choses au cours de sa carrière, Cristiano Ronaldo a été la première grande star à céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite. Un choix qui n’a pas manqué de faire parler, puisque lorsqu’il a fait ce choix en 2022, la Saudi Pro League n’était pas encore ce qu’elle est devenue de nos jours. Il y est depuis plusieurs années désormais et à 40 ans, le Portugais ne semble toujours pas vouloir raccrocher les crampons.

La nouvelle vie de Cristiano Ronaldo Mais la légende n’est pas éternelle ! Il faudra en effet profiter de Cristiano Ronaldo, puisque son histoire dans le monde du football pourrait bientôt s’arrêter, comme il l’a récemment avoué. « Quand je dis bientôt, je veux dire probablement dans un an ou deux » a expliqué le quintuple Ballon d’Or. « Je profite pleinement du moment présent. Dans le football, quand on prend de l’âge, on compte les mois très vite. Je me sens très bien en ce moment. Je marque des buts, je suis toujours aussi rapide et vif. Je prends beaucoup de plaisir à jouer en équipe nationale ». Georgina Rodríguez showed off her incredible £45,000 Rolex birthday present from footballer fiancé Cristiano Ronaldo on Instagram on Tuesday.



