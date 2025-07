Cristiano Ronaldo : La polémique surréaliste à l’étranger !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Évoluant toujours du côté d’Al-Nassr en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo va effectuer un retour express en Europe cet été. Et pour cause, le club saoudien a décidé d’effectuer son stage de pré-saison à Saalfelden, en Autriche. Cette ville accueille notamment les terrains d’entraînement d’Hanovre, évoluant en D2 allemande. En raison de la présence de la star portugaise, les joueurs du club allemand vont être contraints à évoluer dans un lycée.

Désormais loin des pelouses européennes, Cristiano Ronaldo s’apprête à vivre une saison capitale, à 40 ans. Et pour cause, le quintuple Ballon d’Or ambitionne très clairement de participer à la Coupe du monde 2026 avec le Portugal . Pour ce faire, CR7 sait qu’il doit s’entretenir, et surtout se préparer de la meilleure des manières avant la reprise. Comme le rapporte le Parisien, Al-Nassr va effectuer une partie de sa pré-saison en Europe.

Cristiano Ronaldo débarque en Autriche

Et plus précisément du côté de Saalfelden, petite ville d’Autriche se situant près de Salzbourg. Les partenaires de Cristiano Ronaldo arrivent ce dimanche, et resteront jusqu’au 4 août dans les installations d’ordinaire utilisées par Hanovre 96, club historique du football allemand, et pensionnaire de Bundesliga 2. En raison de la venue de la star portugaise et de son équipe, l’effectif d’Hanovre ne va donc pas pouvoir s’entraîner sur son lieu habituel, mais sur les installations d’un lycée local comme le précise le Parisien ce vendredi.