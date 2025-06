Cristiano Ronaldo : «Jusqu’à 100 ans», la grande annonce sur sa retraite !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À 40 ans, Cristiano Ronaldo n’a pas encore dit son dernier mot. L’attaquant portugais a prolongé d’une saison son contrat avec Al-Nassr, le liant désormais au club saoudien jusqu’en 2027. Toujours aussi affûté, CR7 défie le temps. Un journaliste ironise même sur sa longévité, estimant qu’il pourrait jouer « jusqu’à ses 100 ans ».

Cristiano Ronaldo n’en a pas terminé avec sa carrière de footballeur. À 40 ans, l’inoxydable attaquant portugais continue de défier le temps et les lois de la longévité sportive. Loin de ralentir, il affiche encore un niveau de performance impressionnant. Ronaldo l’a notamment prouvé récemment lors de la finale de la Ligue des Nations face à l ’Espagne, où il s’est illustré en marquant un but décisif. Une preuve supplémentaire, s’il en fallait, de sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous.

Ronaldo annonce la couleur

Désormais sous les couleurs d’Al-Nassr, club de l’élite saoudienne, Ronaldo vient de prolonger son contrat jusqu’en juin 2027. Une signature qui témoigne de son engagement et de sa volonté de continuer à repousser ses limites. Sur les réseaux sociaux, le quintuple Ballon d’Or a commenté la nouvelle avec enthousiasme : « Un nouveau chapitre commence. Même passion, même rêve, écrivons l'histoire ensemble. » Contacté ensuite par le quotidien portugais Record, l’ancien buteur du Real Madrid, de Manchester United et de la Juventus a tenu à rappeler que sa motivation restait intacte malgré le poids des années : « Mon ambition est sans limite. C'est la constance, l'engagement et le travail collectif qui nous rendront meilleurs. Et c'est à cette tâche que je m’attelle. Nous ouvrons un nouveau chapitre ! »