Coupe du Monde 2022 : Messi cartonne au Qatar, cette star s’enflamme

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Lionel Messi et la sélection argentin s’apprêtent à affronter l’équipe de France en finale de la Coupe du Monde, Javier Pastore s’est confié sur le très bon état de forme de son compatriote depuis le début de ce Mondial au Qatar. Et l’ancienne star du PSG ne tarit pas d’éloges au sujet de Messi.

Déjà auteur de 5 buts et 3 passes décisives depuis le début de la Coupe du Monde 2022, Lionel Messi sera la principale menace à surveiller de près dimanche pour l’équipe de France en finale. L’attaquant argentin du PSG aura l’occasion de pouvoir enfin ajouter la Coupe du Monde à son palmarès colossal, et ainsi confirmer son excellent état de forme depuis le début de ce Mondial au Qatar. En attendant, Messi continue d’impressionner les observateurs et certains de ses anciens coéquipiers, comme Javier Pastore.

Coupe du monde 2022 : Les 6 finales disputées par Lionel Messi avec l’Argentine https://t.co/p33Hl87QSS pic.twitter.com/HFZz6GlP2L — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

« Le meilleur joueur du monde »

Interrogé sur RMC Sport , l’ancien meneur de jeu argentin du PSG a évoqué la Coupe du Monde de Lionel Messi : « Messi m’impressionne énormément. On voit un Léo très mûr, très bien préparé. La vérité, c’est qu’il a abordé ce Mondial avec beaucoup de pression, comme toujours en Argentine. Il est le meilleur joueur de monde et on le voit toujours comme le sauveur, « l’élu », celui qui peut faire gagner le trophée. Du coup, il vit forcément ça avec beaucoup de pression, mais je trouve qu’il gère ça super bien sur ce Mondial. Il fait un tournoi incroyable, sans doute l’un de ses meilleurs, au moins sur le plan des stats. Il a toujours joué un rôle important dans toutes les Coupes du Monde auxquelles il a participé, mais au Qatar, il ajoute les buts, les passes décisives et les actions magistrales », indique Pastore, qui évoque également la mentalité de Lionel Messi.

« Il a toujours eu son caractère »