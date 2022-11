Coupe du monde 2022 : Médias, polémique... La Belgique règle ses comptes

Pierrick Levallet

L'ambiance n'est pas au beau fixe dans le vestiaire de la Belgique au Qatar. Au bord de l'élimination, les joueurs de Roberto Martinez ne s'entendraient plus vraiment entre eux. Certains bruits de couloir annoncent même des altercations. Roberto Martinez a alors mis les choses au clair en conférence de presse avant d'affronter la Croatie.

Rien ne va plus au sein du groupe de la Belgique. Contrairement à 2018, les Diables Rouges n’y arrivent pas, eux qui se sont inclinés contre le Maroc (2-0). La Belgique, troisième à un seul point de la Croatie et des Lions de l’Atlas , jouera donc sa qualification ce jeudi face à la formation de Zlatko Dalic. Et dans le vestiaire, l’ambiance n’est clairement plus la même qu’en Russie. Certaines tensions commenceraient à naître. Eden Hazard avait notamment critiqué le secteur défensif vieillissant. Jan Vertonghen n’avait pas manqué de lui répondre après la défaite contre le Maroc. La presse belge n’a naturellement pas manqué de tirer sur la sélection belge.

Coupe du monde 2022 : En pleine polémique, Hazard fait une grosse annonce sur son avenir https://t.co/seTmnX5DS5 pic.twitter.com/phIV8zkXXH — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

Roberto Martinez charge la presse belge

En conférence de presse, Roberto Martinez a alors poussé un coup de gueule. « Vous avez des médias en Belgique qui sont assez heureux de sauter sur de fausses nouvelles, ce qui est assez étonnant. Cela montre qu'il y a peut-être plus de désir de trouver des nouvelles négatives autour de cette équipe que de rassembler la nation, de soutenir cette équipe, de profiter du talent de la meilleure génération que nous ayons jamais eue dans le football belge » a pesté le sélectionneur de la Belgique.

«Nous sommes ici pour nous battre»

Roberto Martinez a ensuite poursuivi : « C'était une leçon pour nous tous que nous sommes ici seuls. Nous sommes ici pour nous battre pour ce que nous croyons être la façon dont nous voulons jouer et j'espère que les fans - les vrais fans - des Red Devils pourront apprécier le processus. »

La presse française également ciblée